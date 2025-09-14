Солянников об акции «Шанхая» по замене атрибутики СКА: «Поддеть основного конкурента в регионе – прикольно. Однозначно перетащат кого-то из болельщиков. Еще и замануха со «СКА-Ареной»

Георгий Солянников одобрил акцию «Шанхая» по замене атрибутики СКА.

Ранее «Шанхай Дрэгонс» анонсировали акцию «С детства за драконов!» В китайской команде сообщили , что фанаты СКА могут обменять мерч с символикой клуба на шарф «главной команды Санкт-Петербурга» бесплатно.

После этого СКА опубликовал ролик , в котором юный болельщик отказывается обменивать игрушку «Конь-Огонь» и другой мерч с символикой клуба на китайские продукты: «Не доверяйте незнакомцам».

«Круто! Это прям агрессивный маркетинг. Поддеть основного конкурента в регионе, мне кажется, это прикольная идея.

Однозначно «Шанхай» перетащит кого-то из болельщиков СКА. Еще и замануха, что это «СКА-Арена». Кто-то, может, и не заметит, что оказывается в этом дворце играет не армейский клуб.

Но у них этот агрессивный маркетинг в рамках. Всё по-доброму, по-хорошему. Вроде как не оскорбляют ничем. Мне понравилась такая идея», — сказал защитник «Адмирала».