Виталий Прошкин: «КХЛ нет смысла отделяться от РУСАДА. Заменив текущее антидопинговое законодательство на подобие американского, мы только навредим себе»
Виталий Прошкин оценил идею введения в КХЛ своей антидопинговой программы.
«Мы больше интегрированы в европейский хоккей, поэтому КХЛ нет смысла отделяться от РУСАДА. Все ждут, что нас примут обратно.
Если мы отменим текущее антидопинговое законодательство, и сделаем его подобием американского, то тем самым только навредим себе», – сказал экс-защитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
