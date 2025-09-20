Виталий Прошкин: «КХЛ нет смысла отделяться от РУСАДА. Заменив текущее антидопинговое законодательство на подобие американского, мы только навредим себе»

Виталий Прошкин оценил идею введения в КХЛ своей антидопинговой программы.

«Мы больше интегрированы в европейский хоккей, поэтому КХЛ нет смысла отделяться от РУСАДА. Все ждут, что нас примут обратно.

Если мы отменим текущее антидопинговое законодательство, и сделаем его подобием американского, то тем самым только навредим себе», – сказал экс-защитник сборной России.