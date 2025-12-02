СКА обыграл «Локомотив» впервые в сезоне – в 4-м матче

СКА впервые в сезоне победил «Локомотив».

СКА обыграл «Локомотив » (4:3 ОТ) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Команда Игоря Ларионова впервые в текущем сезоне одержала победу над железнодорожниками. До этого было три поражения от ярославцев.

СКА идет на 7-м месте в турнирной таблице Запада (30 матчей, 34 очка), «Локомотив» – третий (34 матча, 44 очка).