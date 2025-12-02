Ларионов о 4:3 с «Локомотивом»: «Ярославль – святое место. Здесь есть чувство: ты должен сделать чуть больше, чем ты можешь. Приятно победить в преддверии юбилея СКА»

Игорь Ларионов высказался о победе СКА над «Локомотивом».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил игру команды в матче с «Локомотивом » (4:3 ОТ).

– Интересный поединок, который изобиловал красивыми голами, хорошей интригой. Естественно, приятно одержать победу в преддверии юбилея. Большое спасибо коллективу и нашим болельщикам.

Ярославль – святое место. Когда ты проходишь мимо ребят, которые смотрят на нас сверху, всегда остается чувство: ты должен сделать чуть больше, чем ты можешь. Эта победа нашей команды, коллектива. Мы очень рады уезжать отсюда с двумя очками.



– После прошлого матча вы говорили, что свежести и дисциплины не хватило.

– Сегодня движение было неплохое, мы за паузу немного передохнули. Понятно, что пара центральных у нас выпала, их нет из‑за заболеваний. Но мы дали ребятам отдохнуть, подтянули молодежь, и она дала нам необходимую свежесть.

Перетряхнули ряд звеньев, в частности тройку Плотников – Локтионов – Голдобин. Это звено, где на троих парням 100 лет в сумме. Небольшие изменения дали нам возможность удивить соперника немного. Плюс сработало большинство.

И ребята проявили характер, когда это нужно было. Команда умеет и знает, как возвращаться после сложного поражения в Казани. Важно, как ты можешь вернуться после поражения, или можешь ли доказать, что это была случайность.

– С чем связан выбор Плешкова?

– Плеш давно не играл, у него было серьезное повреждение. Заврагин получил два матча в ВХЛ, он проявил себя там очень здорово, игровая практика помогает ему. Серега Иванов проводит хороший сезон.

Сегодня решили дать Плешкову проявить себя с сильной командой, играющей в типичный североамериканский хоккей с большим количеством набросов, траффиком перед воротами. Нам нужен был человек, который борется за первый, второй, третий отскок. Это важно, когда вратарь борется, а Плеш этим отличается от двух других вратарей. И он отыграл очень хорошо, – сказал Ларионов.