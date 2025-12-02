Сергей Савельев о спаде «Локомотива»: «С чего взяли, что если тренер канадец, то обязан идти на 1-м месте? Титул разыгрывается в мае. Не понимаю критики в адрес североамериканцев. Гру сам уехал»

Сергей Савельев: с чего взяли, что если тренер канадец, то он обязан идти 1-м?.

Хоккейный эксперт Сергей Савельев высказался о спаде «Локомотива». Командой руководит канадец Боб Хартли .

Железнодорожники идут на 3-м месте в таблице Западной конференции. У команды 4 поражения в 5 последних матчах.

«С чего вообще взяли, что если тренер канадец, то он обязан идти на первом месте? Главная цель любого тренера – выиграть Кубок Гагарина.

Кубок Континента – это здорово, но это такая поощрительная грамота. Настоящий титул разыгрывается в мае. Вот тогда можно будет судить, кто провалился, а кто нет.

Хартли, как и Никитин, пришел в новую команду. Да, может, у «Локомотива » побольше сейчас чемпионского духа, но мы видим, что многие игроки-чемпионы железнодорожников не вписываются в систему игры главного тренера. Как и многие хорошие игроки ЦСКА пока что не вписываются в систему Никитина. Но почему-то Никитина мы критикуем меньше, чем Хартли. А зарплаты там как минимум сопоставимые.

Не понимаю этой критики в адрес североамериканских специалистов. Гру сам уехал. Какие к нему могут быть вопросы? Он не сидел, как некоторые тренеры, до конца своего контракта, имея рекордные проигрышные серии. Мы внутренних причин от ухода Бенуа никогда не узнаем», – сказал Савельев.