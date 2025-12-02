Ларионов о том, почему Педан и Плотников играли с капитанскими нашивками с «Локомотивом»: «Я сам был удивлен. Это просто техническая ошибка, Сергей будет в следующем матче капитаном»
Игорь Ларионов объяснил, почему у СКА было два капитана в матче с «Локомотивом».
Главный тренер СКА Игорь Ларионов назвал технической ошибкой то, что Сергей Плотников и Андрей Педан одновременно играли с капитанскими нашивками в игре с «Локомотивом» (4:3 ОТ).
«Я сам был удивлен, если честно. Вчера дал задание персоналу перешить нашивку. Сказал, что после поражения в Казани Сергей возвращается в качестве капитана, а Зыков и Хайруллин остаются ассистентами. И когда увидел, что у Педана буква «С», подумал, что у нас сразу у двух ребят нашивка.
Это была просто техническая ошибка. Не глобальная, конечно, скорее веселая. Я сам не мог понять, почему у нас Плотников с пустым местом на плече, а Педан с буквой «С».
В принципе, сработало хорошо все, но Плотников будет в следующем матче капитаном», – сказал Ларионов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости