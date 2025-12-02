«Шанхай» анонсировал матч с «Салаватом»: «Посмотреть стоит не только на Лабанка. А вкусные юэбины можно попробовать у Пищи династии Минь»

«Шанхай Дрэгонс» выпустил промо к матчу с «Салаватом».

Пресс-служба «Шанхай Дрэгонс » выложила ролик с анонсом матча против «Салавата Юлаева », который состоится завтра в 19:30 по московскому времени.

В видео пожилой мужчина в свитере «Салавата» сетует на запрет врачей употреблять сладкое. Супруга в качестве альтернативы предлагает ему китайскую кухню: «Сейчас все китайское в моде. Коленька, внучек, всегда говорит: «С детства за «Шанхай».

Мужчина отвечает: «Ну сходим на хоккей, на Лабанка поглядим».

В сообщении клуба говорится: «Приходите завтра на «СКА-Арену». Посмотреть стоит не только на Лабанка. А вкусные юэбины (китайский деликатес, пряники, начиненные пастой из сладких бобов или семян лотоса – Спортс’‘) можно попробовать у Пищи династии Минь».