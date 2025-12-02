  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Исаков о переходе Ткачева в «Торпедо»: «Нуждались именно в центральном нападающем. Работает это или нет? Давайте посмотрим на длинной дистанции»
3

Исаков о переходе Ткачева в «Торпедо»: «Нуждались именно в центральном нападающем. Работает это или нет? Давайте посмотрим на длинной дистанции»

Исаков об оценках перехода Ткачева в «Торпедо»: давайте посмотрим на дистанции.

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался об обмене нападающих Антона Косолапова и Михаила Абрамова в «Сибирь» на форварда Владимира Ткачева.

Владимир Ткачев пополнил недавно состав команды. Как он адаптировался, какую роль будет выполнять?

– Думаю, это один из вопросов, который будет на протяжении многих ближайших матчей. У нас новый центральный нападающий, на фоне травмы Кручинина хорошо, что произошло это приобретение, закрыли позицию.

Любому новому игроку нужно время, чтобы понять те моменты, которые у нас есть, и влиться полностью в коллектив.

Два матча сыграл Ткачев, два матча Косолапов с Абрамовым провели [за «Сибирь с заброшенными шайбами]. Как можете подвести итоги обмена по итогам отрезка?

– Предполагал, что будет такой вопрос (улыбается). У нас было время, чтобы определиться, время внутри коллектива, чтобы понять, хотим обмена или нет.

Но нуждались именно в центральном нападающем. Работает это или нет? Давайте посмотрим на длинной дистанции, – сказал Исаков. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoВладимир Ткачев
logoМихаил Абрамов
logoАлексей Исаков
logoЧемпионат.com
logoКХЛ
logoСибирь
logoТорпедо
logoАнтон Косолапов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Ткачев: «Я бы не назвал методы Буцаева странными. Нельзя винить кого-то одного в том, что «Сибирь» оказалась в неудачной ситуации. Хоккей – командный вид спорта»
2 декабря, 13:14
Владимир Ткачев: «Никто воду в «Сибири» не запрещал. Чтобы не растягивать тренировку, если время, чтобы ее попить. Цель – чтобы не было перерывов в занятии»
29 ноября, 12:26
Главные новости
КХЛ. «Салават Юлаев» против «Ак Барса», ЦСКА в гостях у «Трактора», «Автомобилист» примет «Северсталь», «Металлург» – «Нефтехимик»
16 минут назад
Панарин – 8-й россиянин в истории НХЛ с 900+ очками за карьеру. До идущего на 7-м месте в списке Дацюка – 18 баллов
сегодня, 06:46
Малкин вышел на 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1375 очков), обогнав Модано. До идущего 25-м Бретта Халла – 16 баллов
сегодня, 06:34
Макдэвид набрал 3+1 в матче с «Сиэтлом» и 3-м в сезоне НХЛ достиг отметки 40 очков. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров, сократив отставание от Маккиннона до 6 баллов
сегодня, 05:58Видео
НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Тампу», «Торонто» забросил 5 шайб «Каролине», «Колорадо» пропустил 6 голов от «Айлендерс», «Эдмонтон» разгромил «Сиэтл» – 9:4
сегодня, 05:45
Капризов остался без очков во 2-м матче подряд. У него 3 броска, 2 потери и «минус 4» за 20:34 против «Калгари»
сегодня, 05:22
«Колорадо» впервые за 18 матчей проиграл в основное время – 3:6 от «Айлендерс». Маккиннон остался без очков, Сорокин отразил 35 из 38 бросков
сегодня, 04:58
Панарин достиг отметки 900 очков в НХЛ, набрав 1+1 в матче с «Оттавой». У него 30 баллов в 29 играх в сезоне
сегодня, 03:40Видео
Кучеров набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом» при 10 бросках и стал 3-й звездой, его 2-й гол на 59:05 отменили из-за паса рукой. У Никиты 34 очка в 25 играх в сезоне
сегодня, 03:30Видео
Малкин набрал 2+1 в матче с «Тампой» (победный гол – на 58-й минуте) и стал 1-й звездой. У него 29 очков в 26 играх в сезоне
сегодня, 03:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Амура» об отставке Гальченюка: «Он проделал большую работу с командой летом, но ее не удалось трансформировать в стабильную игру и результат»
22 минуты назад
Макдэвид с 3+1, Малкин с 2+1 и Барзэл с 1+2 против «Колорадо» – звезды дня в НХЛ
37 минут назад
Никишин против «Торонто»: 1 бросок и «минус 2» за 25:21 – 2-е время в сезоне. У него 9 очков и «+13» в 25 играх
52 минуты назад
Свечников против «Торонто»: 5-й подряд матч без голов, 5 бросков, 3 хита и малый штраф за 17:45. У него 7+7 в 26 играх в сезоне
сегодня, 07:10
Хет-трик Макдэвида в матче с «Сиэтлом» – 1-й для него с октября 2022 года. Всего в регулярках НХЛ – 13-й, он делит с Мессье 4-е место в истории «Эдмонтона»
сегодня, 06:58
Подколзин забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом». У него 11 очков и «+7» в 28 играх
сегодня, 05:46Видео
Тренин забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 7 очков в 28 играх и 131 хит – лидирует в НХЛ по их числу
сегодня, 05:34Видео
Бучневич забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Бостоном». У него 12 очков и «минус 12» в 28 играх в сезоне
сегодня, 05:10Видео
Ничушкин забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс» – 2-м после травмы. У него 13 очков в 19 играх в сезоне
сегодня, 04:46Видео
Проворов забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Детройтом». Он сыграл 29:27 – максимальное время в этом сезоне
сегодня, 04:34Видео