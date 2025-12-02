Исаков о переходе Ткачева в «Торпедо»: «Нуждались именно в центральном нападающем. Работает это или нет? Давайте посмотрим на длинной дистанции»

Исаков об оценках перехода Ткачева в «Торпедо»: давайте посмотрим на дистанции.

Главный тренер «Торпедо » Алексей Исаков высказался об обмене нападающих Антона Косолапова и Михаила Абрамова в «Сибирь » на форварда Владимира Ткачева.

– Владимир Ткачев пополнил недавно состав команды. Как он адаптировался, какую роль будет выполнять?

– Думаю, это один из вопросов, который будет на протяжении многих ближайших матчей. У нас новый центральный нападающий, на фоне травмы Кручинина хорошо, что произошло это приобретение, закрыли позицию.

Любому новому игроку нужно время, чтобы понять те моменты, которые у нас есть, и влиться полностью в коллектив.

– Два матча сыграл Ткачев, два матча Косолапов с Абрамовым провели [за «Сибирь с заброшенными шайбами]. Как можете подвести итоги обмена по итогам отрезка?

– Предполагал, что будет такой вопрос (улыбается). У нас было время, чтобы определиться, время внутри коллектива, чтобы понять, хотим обмена или нет.

Но нуждались именно в центральном нападающем. Работает это или нет? Давайте посмотрим на длинной дистанции, – сказал Исаков.