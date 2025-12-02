«Локомотив» проиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня 3:4 от СКА. Команда Хартли идет 3-й на Западе
У «Локомотива» 5 поражений в 6 последних матчах.
«Локомотив» дома уступил СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ (3:4 ОТ).
Это пятое поражение ярославцев в 6 последних матчах. Команда Боба Хартли идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции (34 матча, 44 очка).
В следующем матче «Локомотив» сыграет на выезде с «Амуром». Игра пройдет 4 декабря.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
