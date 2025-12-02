СКА выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 4:3 с «Локомотивом». Команда Ларионова идет 7-й на Западе
СКА выиграл 4 из 5 последних матчей.
СКА обыграл «Локомотив» (4:3 ОТ) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
Команда Игоря Ларионова победила в 4 из 5 последних матчей и сейчас занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции (30 игр, 34 очка).
В следующем матче СКА сыграет с «Адмиралом» на выезде. Игра пройдет 4 декабря.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
