СКА выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 4:3 с «Локомотивом». Команда Ларионова идет 7-й на Западе

СКА выиграл 4 из 5 последних матчей.

СКА обыграл «Локомотив » (4:3 ОТ) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Команда Игоря Ларионова победила в 4 из 5 последних матчей и сейчас занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции (30 игр, 34 очка).

В следующем матче СКА сыграет с «Адмиралом» на выезде. Игра пройдет 4 декабря.