Хартли о 3:4 от СКА: «Локомотив» порой как будто изобретает новые способы, как проиграть. Нам не нравится, как мы сейчас играем, и последние результаты»

Хартли: ощущение, будто «Локомотив» изобретает новые способы, как проиграть.

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли высказался о поражении от СКА в FONBET Чемпионате КХЛ (3:4 ОТ).

Ярославцы проиграли 5 из 6 последних матчей.

– Мы отдали свою игру. Сейчас такое впечатление, будто порой мы изобретаем новые способы, как проиграть.

Не считаю, что нужно играть пассивно, когда ты ведешь в счете. Лучший способ сохранить свое преимущество – перевести шайбу в чужую зону.

И третий гол СКА не был какой‑то быстрой контратакой. Наоборот: это было начало атаки, когда шайба должна была глубоко заходить в зону соперника. Это наша ошибка.



– В России говорят «наступать на грабли». Когда «Локомотив» перестанет это делать?

– Хороший вопрос. У нас много хороших людей и игроков в раздевалке. Сейчас у меня нет ответа на этот вопрос.

– Впервые в этом сезоне три поражений подряд. Вы понимаете, в чем проблема?

– Конечно, нам не нравится, как мы сейчас играем, и последние результаты команды.

У нас много хороших игроков, ветеранов, лидеров, никто не хочет находится в этой ситуации. Будем выбираться вместе. Надеюсь, этот период послужит нам уроком в дальнейшем, – сказал Хартли.