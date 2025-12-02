«Юта» впервые вызвала Бута из фарм-клуба и отправила Симашева в «Тусон»

«Юта» отозвала Бута из фарм-клуба.

«Юта» впервые вызвала Даниила Бута в состав основной команды из фарм-клуба «Тусон ».

Клуб выбрал Бута на драфте в 2023 году под общим 12‑м номером. В текущем сезоне 20-летний форвард провел 19 матчей в АХЛ , набрав 17 (8+9) очков.

В обратном направлении последовал защитник Дмитрий Симашев . 20-летний хоккеист провел 24 игры в НХЛ за «Юту» в текущем сезоне, отметившись одной голевой передачей.