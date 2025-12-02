«Юта» впервые вызвала Бута из фарм-клуба и отправила Симашева в «Тусон»
«Юта» отозвала Бута из фарм-клуба.
«Юта» впервые вызвала Даниила Бута в состав основной команды из фарм-клуба «Тусон».
Клуб выбрал Бута на драфте в 2023 году под общим 12‑м номером. В текущем сезоне 20-летний форвард провел 19 матчей в АХЛ, набрав 17 (8+9) очков.
В обратном направлении последовал защитник Дмитрий Симашев. 20-летний хоккеист провел 24 игры в НХЛ за «Юту» в текущем сезоне, отметившись одной голевой передачей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Юты»
