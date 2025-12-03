Экс-форвард «Трактора» Робинсон объявил о завершении карьеры в 34 года: «Спасибо, хоккей. Все, что у меня есть – благодаря тебе. Я не прощаюсь, а лишь говорю, увидимся позже»

Экс-форвард «Трактора» Робинсон завершил карьеру.

Бывший нападающий «Трактора » и клубов НХЛ Бадди Робинсон объявил о завершении карьеры в 34 года.

«Спасибо, хоккей. Все, что у меня есть – благодаря тебе. Пришло время сделать шаг назад и побыть с семьей. Всем моим партнерам по команде – спасибо, что стали частью моей истории, именно этих дружеских связей мне будет не хватать больше всего.

Я не прощаюсь, а лишь говорю, увидимся позже», – написал Робинсон.

Бадди играл за «Трактор» в 2023-2025-м. В НХЛ он играл за «Оттаву», «Калгари », «Анахайм » и «Чикаго ».