НХЛ. «Вашингтон» победил «Лос-Анджелес», «Эдмонтон» уступил «Миннесоте», «Айлендерс» обыграли «Тампу», «Рейнджерс» одолели «Даллас»

В НХЛ прошли очередные матчи регулярного чемпионата.

В регулярном чемпионате НХЛ «Айлендерс » обыграли «Тампу » (2:1), «Рейнджерс » одолели «Даллас » (3:2 ОТ), «Флорида » уступила «Торонто» (1:4), «Эдмонтон» – «Миннесоте» (0:1), «Вашингтон» справился с «Лос-Анджелесом» (3:1).

