НХЛ. «Вашингтон» победил «Лос-Анджелес», «Эдмонтон» уступил «Миннесоте», «Айлендерс» обыграли «Тампу», «Рейнджерс» одолели «Даллас»
В НХЛ прошли очередные матчи регулярного чемпионата.
В регулярном чемпионате НХЛ «Айлендерс» обыграли «Тампу» (2:1), «Рейнджерс» одолели «Даллас» (3:2 ОТ), «Флорида» уступила «Торонто» (1:4), «Эдмонтон» – «Миннесоте» (0:1), «Вашингтон» справился с «Лос-Анджелесом» (3:1).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
