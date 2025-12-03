  • Спортс
191

НХЛ. «Вашингтон» победил «Лос-Анджелес», «Эдмонтон» уступил «Миннесоте», «Айлендерс» обыграли «Тампу», «Рейнджерс» одолели «Даллас»

В НХЛ прошли очередные матчи регулярного чемпионата.

В регулярном чемпионате НХЛ «Айлендерс» обыграли «Тампу» (2:1), «Рейнджерс» одолели «Даллас» (3:2 ОТ), «Флорида» уступила «Торонто» (1:4), «Эдмонтон» – «Миннесоте» (0:1), «Вашингтон» справился с «Лос-Анджелесом» (3:1).

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
