  • Педан и Плотников из СКА одновременно играли с капитанскими нашивками против «Локомотива». Регламент не позволяет менять капитана или ассистентов во время матча
Педан и Плотников из СКА одновременно играли с капитанскими нашивками против «Локомотива». Регламент не позволяет менять капитана или ассистентов во время матча

У СКА было два капитана в матче с «Локомотивом».

СКА обыграл «Локомотив» (4:3 ОТ) в FONBET Чемпионате КХЛ. 

В этом матче сразу двое хоккеистов армейцев играли с капитанской нашивкой – Андрей Педан и Сергей Плотников

Согласно регламенту, команда не может менять своего капитана или ассистентов капитанов во время матча. Если капитан выбывает из матча или не может продолжать матч из-за травмы, один из ассистентов капитана должен взять на себя его обязанности.

Изображения: кадры из трансляции Кинопоиска

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Павла Лысенкова
