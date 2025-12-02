Педан и Плотников из СКА одновременно играли с капитанскими нашивками против «Локомотива». Регламент не позволяет менять капитана или ассистентов во время матча

У СКА было два капитана в матче с «Локомотивом».

СКА обыграл «Локомотив » (4:3 ОТ) в FONBET Чемпионате КХЛ.

В этом матче сразу двое хоккеистов армейцев играли с капитанской нашивкой – Андрей Педан и Сергей Плотников .

Согласно регламенту, команда не может менять своего капитана или ассистентов капитанов во время матча. Если капитан выбывает из матча или не может продолжать матч из-за травмы, один из ассистентов капитана должен взять на себя его обязанности.

Изображения: кадры из трансляции Кинопоиска