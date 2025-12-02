Педан и Плотников из СКА одновременно играли с капитанскими нашивками против «Локомотива». Регламент не позволяет менять капитана или ассистентов во время матча
У СКА было два капитана в матче с «Локомотивом».
СКА обыграл «Локомотив» (4:3 ОТ) в FONBET Чемпионате КХЛ.
В этом матче сразу двое хоккеистов армейцев играли с капитанской нашивкой – Андрей Педан и Сергей Плотников.
Согласно регламенту, команда не может менять своего капитана или ассистентов капитанов во время матча. Если капитан выбывает из матча или не может продолжать матч из-за травмы, один из ассистентов капитана должен взять на себя его обязанности.
Изображения: кадры из трансляции Кинопоиска
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Павла Лысенкова
