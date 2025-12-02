Хайруллин о 4:3 с «Локомотивом»: «Преимущество было у СКА весь матч, но, к сожалению, пропустили. Тем не менее проявили характер и заслужили победу»
Нападающий СКА Марат Хайруллин высказался о победе над «Локомотивом» (4:3 ОТ) в FONBET Чемпионате КХЛ.
«Мой гол? Плотников хороший перевод сделал, мне оставалось попасть, что я и сделал. В принципе, преимущество было у нас по ходу всего матча. Но, к сожалению, мы пропустили.
Тем не менее играли до конца, проявили характер и заслужили эту победу», – сказал Хайруллин.
