Хайруллин о 4:3 с «Локомотивом»: «Преимущество было у СКА весь матч, но, к сожалению, пропустили. Тем не менее проявили характер и заслужили победу»

Хайруллин о 4:3 с «Локомотивом»: преимущество было у СКА весь матч.

Нападающий СКА Марат Хайруллин высказался о победе над «Локомотивом » (4:3 ОТ) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Мой гол? Плотников хороший перевод сделал, мне оставалось попасть, что я и сделал. В принципе, преимущество было у нас по ходу всего матча. Но, к сожалению, мы пропустили.

Тем не менее играли до конца, проявили характер и заслужили эту победу», – сказал Хайруллин.