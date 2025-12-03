Ткачев об уходе из «Трактора»: «Не соглашусь, что были крупные разногласия с Гру. Решения принимаются по совокупности факторов: игра, бытовые моменты, ожидания, с кем и под чьим руководством играть»

Владимир Ткачев: не соглашусь, что у меня в «Тракторе» были разногласия с Гру.

Нападающий «Торпедо » Владимир Ткачев высказался об уходе из «Трактора » по окончании прошлого сезона.

«Не соглашусь с тем, что у меня в «Тракторе» были крупные разногласия с Гру. Ажиотаж, который создается, сильно превосходит те реалии, которые существуют на самом деле. Я уже неоднократно об этом говорил.

Решения о переходах принимаются по совокупности некоторых факторов: игра, бытовые моменты, свои ожидания и хотелки насчет того, с кем и под чьим руководством играть. Бывает такое, что ребята, являющиеся свободными агентами, созваниваются между собой и сходятся между собой в желании прийти в одну команду.

«Трактор» играл в финале, для игроков и тренеров это был отличный сезон», – сказал Ткачев.