Савельев про Галлана в «Шанхае»: «Ничего, что клуба не было за месяц до начала сезона? Они в один момент вообще шли в лидерах Запада и остаются в гонке за плей-офф. Это нельзя назвать провалом»

Сергей Савельев положительно оценил работу Жерара Галлана в «Шанхае».

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев не считает работу Жерара Галлана в «Шанхай Дрэгонс » провальной.

Клуб идет на 8-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

«У Галлана спад? Вы нормально смотрели состав перед началом сезона? Ничего, что еще клуба не было за месяц до начала регулярного чемпионата? Тогда даже игроки еще не собрались. И не потому что Галлан не хотел, а потому что были свои бюрократические моменты. Галлан выдал достаточно длинный отрезок, который мало кто ожидал из людей, находящихся в хоккее, что они смогут в начале сезона набрать столько очков. А они в один момент вообще шли в лидерах Запада. Хоть и небольшой был временной промежуток.

«Шанхайские Драконы» все еще остаются в гонке за попадание в плей-офф. Это нельзя назвать провалом. Нужно смотреть объективно на вещи. Я видел Лабанка на предсезонке, когда он был в «Каролине», и понимаю, почему он не получил контракт в НХЛ. Хотя это достаточно качественный игрок для КХЛ . Он сейчас находится далеко не в своей лучшей форме», – сказал Савельев.