Щитов о лучших российских тренерах КХЛ: «Выделю Разина, Козырева, Исакова. У нас есть хорошие тренеры, но многие ходят по кругу, когда увольняются»
Бывший защитник «Сочи» Никита Щитов назвал лучших российских тренеров КХЛ.
«С моим мнением, может быть, кто-то не согласится, но у нас есть хорошие, качественные тренеры. Я выделю Андрея Разина, мне нравится, как работает команда Андрея Козырева, нравится тренер из Нижнего Новгорода Алексей Исаков.
У нас есть хорошие тренеры, но многие ходят по кругу, когда увольняются», – cказал Щитов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Vprognoze.ru
