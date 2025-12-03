Щитов о лучших российских тренерах КХЛ: «Выделю Разина, Козырева, Исакова. У нас есть хорошие тренеры, но многие ходят по кругу, когда увольняются»

Щитов о лучших российских тренерах КХЛ: Разина, Козырев и Исаков.

Бывший защитник «Сочи» Никита Щитов назвал лучших российских тренеров КХЛ .

«С моим мнением, может быть, кто-то не согласится, но у нас есть хорошие, качественные тренеры. Я выделю Андрея Разина , мне нравится, как работает команда Андрея Козырева , нравится тренер из Нижнего Новгорода Алексей Исаков.

У нас есть хорошие тренеры, но многие ходят по кругу, когда увольняются», – cказал Щитов.