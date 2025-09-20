Драйзайтль хочет стать претендентом на «Селке»-2026: «С возрастом понимаешь, что другие аспекты игры так же увлекательны, как голы и передачи. Хорошо играть в защите – это тоже весело»

Леон Драйзайтль хочет стать претендентом на «Селке Трофи»-2026.

В сезоне-2024/25 награду, вручаемую лучшему форварду оборонительного плана, выиграл нападающий «Флориды» Александр Барков. Драйзайтль стал 6-м в голосовании на «Селке».

«Я хотел бы, чтобы мою кандидатуру учитывали в разговорах о «Селке Трофи» в конце этого сезона. Конечно, есть много вещей, которые влияют на это, и есть много вещей, которым я могу научиться и в которых могу стать лучше, но есть также вещи, которые, как мне кажется, у меня уже хорошо получаются.

Думаю, это касается каждого игрока, приходящего в лигу, особенно каждого разрекламированного игрока нападения. В первые пару лет хочется набирать очки, зарекомендовать себя как игрока, способного забивать, совершать розыгрыши, быть заметным. Это просто немного незрело.

С возрастом ты учишься расти и понимать, что другие аспекты игры на самом деле так же увлекательны, как забивать голы, отдавать передачи и все такое. Обыгрывать соперника и играть хорошо в защите – это тоже очень весело. Это большой труд, но и огромное удовольствие», – сказал нападающий «Эдмонтона » Леон Драйзайтль.

Леон Драйзайтль: «Копитар был моим кумиром в детстве. Я многому научился, играя против него, наблюдая за ним. У него фантастическая карьера, он выиграл все, что только можно»