  Премьер-министр Канады: «Мы в кризисе. Система мировой торговли перевернута, Макдэвид не подписал контракт. В такое время нужно помнить, что у тебя есть – Драйзайтль, Хайман»
Премьер-министр Канады: «Мы в кризисе. Система мировой торговли перевернута, Макдэвид не подписал контракт. В такое время нужно помнить, что у тебя есть – Драйзайтль, Хайман»

Премьер-министр Канады пошутил о переговорах по контракту Коннора Макдэвида.

Марк Карни прибыл в Эдмонтон, где планирует провести ряд политических встреч. Накануне он выступил на пресс-конференции.

«Мы в кризисе. Всемирная торговая система перевернута с ног на голову, цепочки поставок разрушены, Макдэвид не подписал контракт.

В такие времена нужно помнить, что у тебя есть: Драйзайтль, Хайман, Нюджент-Хопкинс

Коннор, если мы и можем что-то сделать в рамках бюджета [на следующий год], так это сократить расходы и увеличить инвестиции, чтобы вернуть Кубок Стэнли в Канаду», – заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Макдэвид о контракте с «Эдмонтоном»: «Заслуживаю справедливой оплаты. Но есть потолок зарплат, а моя единственная цель – победа в Кубке. Совместить это не так-то просто»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Hive
