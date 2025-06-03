Драйзайтль стал 6-м в голосовании на «Селке», Мэттьюс – 14-м. Михеев получил 1 балл и разделил 37-е место, Барков опередил Райнхарта на 526 очков
Нападающий «Флориды» Александр Барков выиграл награду, вручаемую лучшему форварду оборонительного плана, в третий раз в карьере.
Первая десятка голосования выглядит таким образом:
1. Александр Барков («Флорида») – 1363 балла (96 первых мест);
2. Сэм Райнхарт («Флорида») – 837 (29);
3. Энтони Сирелли («Тампа») – 828 (29);
4. Нико Хишир («Нью-Джерси») – 477 (11);
5. Джек Айкел («Вегас») – 256 (5);
6. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 235 (1);
7. Митч Марнер («Торонто») – 177 (3);
8. Анже Копитар («Лос-Анджелес») – 125 (2);
9. Брэндон Хэйгл («Тампа») – 115 (3 первых места, 4 вторых);
10. Адам Лаури («Виннипег») – 115 (3 первых места, 3 вторых).
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс занял 14-е место в голосовании (22 балла), форвард «Вашингтона» Алексей Протас – 22-е (9 баллов).
Среди россиян только один балл получил нападающий «Чикаго» Илья Михеев, разделивший 37-ю позицию с другими игроками в голосовании.