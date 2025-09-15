Драйзайтль поздравил Германию с победой на Евробаскете: «Машины 🏀🥇»
Леон Драйзайтль поздравил Германию с победой на Евробаскете.
Вчера сборная Германии обыграла в финале Турцию (88:83) и стала чемпионом Европы по баскетболу.
«Машины 🏀🥇», – написал в соцсетях хоккеист «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.
Деннис Шредер признан MVP Евробаскета-2025
