Драйзайтль поздравил Германию с победой на Евробаскете: «Машины 🏀🥇»

Леон Драйзайтль поздравил Германию с победой на Евробаскете.

Вчера сборная Германии обыграла в финале Турцию (88:83) и стала чемпионом Европы по баскетболу.

«Машины 🏀🥇», – написал в соцсетях хоккеист «Эдмонтона » Леон Драйзайтль .

Деннис Шредер признан MVP Евробаскета-2025

