Айкел может получить 13-14 млн долларов в год в «Вегасе» по новому контракту. Стороны обсуждают соглашение на 8 лет (Крис Джонстон)

Зарплата Джека Айкела в «Вегасе» может вырасти до 13-14 млн долларов в год.

Напомним, у 28-летнего нападающего остался еще один сезон по действующему договору с зарплатой 10 миллионов долларов в год.

«Думаю, нужно учитывать все факторы в ситуации с Джеком Айкелом . И, исходя из информации, которую я получаю, речь идет о диапазоне от 13 до 14 миллионов долларов за сезон.

Похоже, именно на этой сумме стоит сосредоточиться. И, судя по всему, обе стороны комфортно себя чувствуют, обсуждая контракт на 8 лет.

Не знаю, дотянется ли Айкел до уровня контракта Драйзайтля – 14 млн на 8, но в целом это справедливый вариант сделки.

И, как я уже говорил, полагаю, что переговоры должны завершиться довольно скоро. Буду удивлен, если стороны не смогут найти решение и не доведут процесс до финальной точки», – сказал инсайдер TSN Крис Джонстон в The Chris Johnston Show.