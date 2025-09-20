Леон Драйзайтль: «Копитар был моим кумиром в детстве. Я многому научился, играя против него, наблюдая за ним. У него фантастическая карьера, он выиграл все, что только можно»
38-летний капитан «Лос-Анджелеса» ранее объявил, что завершит карьеру в НХЛ после сезона-2025/26.
На счету словенца 1454 матча в регулярных чемпионатах НХЛ (все в составе «Кингс») и 1278 (440+838) очков при полезности «+108».
Копитар дважды выиграл награду лучшему оборонительному форварду лиги («Селки Трофи», 2015/16, 2017/18), трижды – награду джентльмену на льду («Леди Бинг Трофи», 2015/16, 2022/23 и 2024/25), а также получил приз Марка Мессье за лидерские качества (2021/22).
Вместе с «Лос-Анджелесом» он дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014). Предстоящий сезон будет для Анже 20-м в карьере в лиге.
«Копи был моим кумиром в детстве, одним из двух парней, на которых я равнялся. Я многому научился, играя против него, наблюдая за ним.
Мне посчастливилось играть с ним на Кубке мира-2016 [за сборную Европы], он взял меня под свое крыло, и с тех пор мы дружим.
У него потрясающая карьера, он один из лучших. Наверное, нам еще предстоит провести против него пару матчей, так что я пока не буду списывать его со счетов, но у него просто фантастическая карьера.
Он играет уже давно и выиграл все, что только можно. Я очень рад за него и уверен, что он с нетерпением ждет еще одного сезона», – сказал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.