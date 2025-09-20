  • Спортс
Леон Драйзайтль: «Копитар был моим кумиром в детстве. Я многому научился, играя против него, наблюдая за ним. У него фантастическая карьера, он выиграл все, что только можно»

Леон Драйзайтль высоко отозвался об Анже Копитаре.

38-летний капитан «Лос-Анджелеса» ранее объявил, что завершит карьеру в НХЛ после сезона-2025/26.

На счету словенца 1454 матча в регулярных чемпионатах НХЛ (все в составе «Кингс») и 1278 (440+838) очков при полезности «+108».

Копитар дважды выиграл награду лучшему оборонительному форварду лиги («Селки Трофи», 2015/16, 2017/18), трижды – награду джентльмену на льду («Леди Бинг Трофи», 2015/16, 2022/23 и 2024/25), а также получил приз Марка Мессье за лидерские качества (2021/22).

Вместе с «Лос-Анджелесом» он дважды выиграл Кубок Стэнли  (2012, 2014). Предстоящий сезон будет для Анже 20-м в карьере в лиге.

«Копи был моим кумиром в детстве, одним из двух парней, на которых я равнялся. Я многому научился, играя против него, наблюдая за ним.

Мне посчастливилось играть с ним на Кубке мира-2016 [за сборную Европы], он взял меня под свое крыло, и с тех пор мы дружим.

У него потрясающая карьера, он один из лучших. Наверное, нам еще предстоит провести против него пару матчей, так что я пока не буду списывать его со счетов, но у него просто фантастическая карьера.

Он играет уже давно и выиграл все, что только можно. Я очень рад за него и уверен, что он с нетерпением ждет еще одного сезона», – сказал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
