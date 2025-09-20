Роман Горбунов: «Со «Спартаком» все время получаются результативные матчи, ход игры меняется то в одну, то в другую сторону. Получается азартный хоккей»
Роман Горбунов высказался о победе над «Спартаком» .
В пятницу «Автомобилист» обыграл по буллитам «Спартак» (5:4 Б). По ходу третьего периода красно-белые вели со счетом 4:2.
«Первые два периода мы начинали хорошо, а в третьем периоде начали плохо. Допустили два удаления, и это сказалось на ходе матча. Пропустили два гола.
Хорошо, что все это случилось в начале периода, и у нас оставалось время для того, чтобы вернуться в игру.
Со «Спартаком» все время получаются результативные матчи, забиваются шайбы, ход игры меняется то в одну, то в другую сторону. Получается азартный хоккей», – сказал нападающий «Автомобилиста» Роман Горбунов.
«Спартак» проиграл 4 из 6 матчей сезона. У «Автомобилиста» 4 победы в 6 играх и 3-е место на Востоке
