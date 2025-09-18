  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дриджер о своем стиле после 2:0 с «Автомобилистом»: «Русские игроки много пасуют, они хороши в этом. Моя задача – сыграть по первому броску»
0

Дриджер о своем стиле после 2:0 с «Автомобилистом»: «Русские игроки много пасуют, они хороши в этом. Моя задача – сыграть по первому броску»

Крис Дриджер рассказал о своем стиле игры в КХЛ.

31-летний канадский вратарь сыграл на ноль в матче FONBET КХЛ против «Автомобилиста» (2:0). В 4 играх в лиге у него 94,0% сэйвов при коэффициенте надежности 1,99. 

– Достойная игра с нашей стороны. Рад, как мы действовали в обороне в последние десять минут матча, когда оберегали преимущество в счёте, это был победный хоккей, но и отличная игра для зрителей.

– «Трактор» позволил нанести много бросков с пятака. Это была ваша самая сложная игра в КХЛ?

– Пожалуй, но матч против СКА тоже был непростым. У соперника было несколько хороших контратак, мне повезло справиться с некоторыми из них. Это моя работа, я не даю шайбе зайти в сетку, так что всё прекрасно.

– Вы остаетесь на линии ворот, много играете в «краске». Как вы перестраиваетесь на игру в Европе с таким стилем?

– Да, стиль здесь отличается, но для меня как для вратаря многие вещи остаются неизменными. Я заметил, что русские игроки предпочитают много играть в пас, они очень мастеровиты и хороши в этом.

Моя задача – сыграть по первому броску, но при этом я должен следить за другими игроками соперника, вовремя высматривать их, – сказал Дриджер

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
logoФлорида
logoАвтомобилист
logoНХЛ
logoКрис Дриджер
logoЧемпионат.com
logoТрактор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гру о 2:0 с «Автомобилистом»: «Шестой матч «Трактора» на выезде, доволен упорством команды. Результат мог бы быть другим, но Дриджер был хорош, то же могу сказать об Аликине»
7вчера, 20:54
Заварухин про 0:2 : «Автомобилист» не смог пробить вратаря – Дриджер зацементировал ворота «Трактора». Он переиграл наших нападающих»
6вчера, 19:22
Крис Дриджер: «Хеллибак – лучший вратарь в мире. Он выиграл «Харт», трижды брал «Везину» – у Бобровского их две. Василевский был в топе несколько лет назад»
1814 сентября, 13:17
Дриджер о России: «Люди здесь добрые, очень любят хоккей – даже больше, чем в Канаде. Удивило, насколько вкусная здесь еда»
412 сентября, 16:54
Главные новости
Президента ЦСКА Есмантовича внесли в базу «Миротворца» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины»
146 минут назад
Вратарь «Сибири» Доминге о России: «Все, что я вижу – приятный сюрприз для меня. Дети на улицах счастливы, здорово проводят время. Нравится местная культура»
7сегодня, 05:48
Гатиятулин о поражениях «Ак Барса» на старте сезона: «У меня и помощников достаточно опыта, чтобы разобраться. Мы понимаем, что нужно делать. Вспоминаю Брагина и опыт МЧМ-2015»
3сегодня, 05:22
Губерниев о допинге у Морозова: «Если там наркотики, доктор вряд ли замешан. Сам решил побаловаться. Каждый человек – кузнец своего счастья»
7сегодня, 05:10
Тарасова о 40-летии Овечкина: «К 40 годам ты многое сделал. Тебя знает весь мир. Ты прославил хоккей и себя, будь здоров!»
1сегодня, 04:55
Третьяк о выборе Новосибирска для проведения КПК: «В Нижнем Новгороде арену примут в конце декабря, не успеваем. Ярославль не смог принять нашу команду»
6сегодня, 04:45
КХЛ. «Металлург» примет «Барыс», «Лада» сыграет с «Торпедо», ЦСКА против «Локомотива»
11сегодня, 04:20
Мэр Новосибирска о КПК: «Важное событие для города. У нас современная «Сибирь-Арена», рядом – новая станция метро. Это позволит комфортно принять болельщиков и спортсменов»
1сегодня, 03:55
Маршанд о том, что он, Беннетт и Экблад остались во «Флориде»: «Если бы в штате был налог, двое из нас ушли бы, вероятно. То, что его нет – наше преимущество»
11сегодня, 03:15
Поборитесь за крутые призы! С вас – ответы на 12 несложных вопросов про КХЛ
вчера, 23:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Доминге о Новосибирске: «Само слово «Сибирь» будто бы кричит: «Холодно!» Но я приехал из холодного места, это не будет проблемой. Пока мне все нравится»
1 минуту назад
Овечкин стал лицом особой серии кукурузных хлопьев, посвященной его рекорду. Часть выручки от их реализации пойдет на благотворительность
211 минут назадФото
Лямкин о поражениях «Ак Барса»: «Неприятно, что так неудачно стартанули. Нужно перестроиться, начать от простоты. У нас есть топ-игроки, например, Яшкин»
31 минуту назад
Якушев об Овечкине: «Живая легенда хоккея. Уверен, когда его история в НХЛ завершится, он обязательно выйдет на лед в составе «Динамо»
сегодня, 06:25
Монсон о будущем Овечкина: «Александр мог бы быть избран в Госдуму, но его страсть – спорт. Он должен стать послом хоккея. Это икона и настоящий патриот России»
1сегодня, 05:34
Рябыкин о матче «Локомотива» против ЦСКА Никитина: «Нерядовая игра, особенно для штаба армейцев, наверное. У них пока поинтереснее расписание, есть немного времени для тренировок»
сегодня, 04:30
«Питтсбург» пригласил Фаббри на просмотр. У форварда 442 матча в регулярках НХЛ и 216 очков
1сегодня, 03:45
Мэттьюс о здоровье: «Чувствую себя прекрасно. Я хорошо поработал летом и приехал в лагерь «Торонто» в отличной форме»
1сегодня, 03:30
«Чикаго» продлил Кайзера на 2 года с кэпхитом 1,7 млн долларов. Защитник – один из 4 игроков команды, оставшихся не в минусе в прошлом сезоне
1сегодня, 03:05
«Юта» выставит Ингрэма на драфт отказов. Вратарь прошел программу помощи игрокам НХЛ после смерти матери и был допущен к матчам
1вчера, 22:01