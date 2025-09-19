Жамнов о 4:5 от «Автомобилиста»: «Спартак» в стрессовых ситуациях принимает неправильные решения в концовке. Проблема была и в том году, поправим. Претензий нет, все боролись»
Алексей Жамнов подвел итоги игры с «Автомобилистом» в Fonbet Чемпионате КХЛ.
«Спартак» проиграл в выездном матче со счетом 4:5 Б.
– Ребята старались, играли неплохо. Начали скованно, но в целом молодцы. У нас еще есть моменты, где в стрессовых ситуациях принимаем неправильные решения в концовке игры.
Эта проблема была и в том году. Все это поправим. У нас много новых ребят в команде. Претензий нет ни к кому, боролись до конца.
Мы не вышли удерживать счет, старались играть построже. Но во втором периоде соперник переломил игру, а потом мы вернулись в игру. Моменты у нас есть, нужно их использовать.
– Тайм‑аут успокоил?
– Пытался успокоить, потому что начались необдуманные решения, ребята подустали, так как перешли играть в три звена, – сказал главный тренер «Спартака».
