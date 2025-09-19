  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Спартак» проиграл 4 из 6 матчей сезона. У «Автомобилиста» 4 победы в 6 играх и 3-е место на Востоке
9

«Спартак» проиграл 4 из 6 матчей сезона. У «Автомобилиста» 4 победы в 6 играх и 3-е место на Востоке

«Спартак» проиграл 4 из 6 матчей текущего Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Алексея Жамнова уступила «Автомобилисту» (4:5 Б) в выездном матче. 

Таким образом, у «Спартака» только 2 победы в этом сезоне – над «Сочи» (4:3) и ЦСКА (6:5 Б). Красно-белые занимают 4-е место в таблице Западной конференции с 6 очками. 

«Автомобилист» выиграл 4 из 6 матчей сезона. Команда Николая Заварухина – 3-я на Востоке с 8 баллами. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoКХЛ
logoАвтомобилист
logoАлексей Жамнов
logoСпартак
logoНиколай Заварухин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Лимож забил 6-й гол в 5 матчах. Форвард минского «Динамо» лидирует в списке снайперов КХЛ
7 минут назад
Гру о 3:2 с «Нефтехимиком»: «Хотел бы видеть у «Трактора» больше красивых розыгрышей, чтобы ребята не старались от шайбы быстрее избавиться. Это более соответствует стилю команды»
17 минут назад
Сафонов подрался с Комаровым в дерби «Ак Барса» и «Салавата». Александр получил 17 минут штрафа, Илья – 5
532 минуты назадФото
КХЛ. «Ак Барс» против «Салавата», СКА играет с минским «Динамо», «Автомобилист» был сильнее «Спартака», «Сибирь» победила «Амур»
20650 минут назадLive
Ковальчук про самый хоккейный город НХЛ: «В Монреале это религия, они сумасшедшие, абонементы передают по наследству. В России – Питер, Омск»
4сегодня, 17:00
Майоров об Олимпиаде-2026 без России: «Безобразное, печальное известие. Для нас это большая потеря, но поделать ничего нельзя»
1сегодня, 16:52
«Трактор» выиграл 3 матча подряд. Команда Гру – 1-я на Востоке с 10 очками в 7 играх
3сегодня, 16:24
Ливо набрал 8 очков в 5 матчах и лидирует в списке бомбардиров «Трактора», у него 1+1 с «Нефтехимиком». Форвард пропустил 2 игры из-за дисквалификации
1сегодня, 15:54
Ковальчук про обмен в «Нью Джерси»: «За мной летит Ламорелло, монстр, такой итальяшка, мафиозник. Говорит: «Надо побриться, постричься. Галстук есть?» А у меня в жизни не было»
4сегодня, 15:51
Ротенберг встретился с Бондарчуком: «Скоро выходит новый сезон «Молодежки» – одного из лучших сериалов о хоккее. Это важно для популяризации. Пригласили актеров на матч МХЛ»
25сегодня, 15:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин о 2:3 от «Трактора»: «Нефтехимику» надо больше мастерства, хладнокровия. Работаем над психологией – подстраиваемся под соперника, а хотелось бы наоборот»
47 минут назад
Форвард «Локомотива» Иванов о том, что выбрал бы – второй Кубок Гагарина или участие в ОИ: «На Олимпиаде хотелось бы сыграть, конечно, если помечтать»
сегодня, 16:04
«Шанхай Дрэгонс» встретится с «Торпедо». Приходите поддержать команду в домашней игре на «СКА-Арене!»
сегодня, 16:00Реклама
Сошников про 1:0 с «Амуром»: «Они нас переиграли. Но хорошие команды выигрывают даже плохие игры»
сегодня, 13:55
Гендиректор «Лады» о Десяткове: «Задача выйти в плей-офф не меняется, чемпионат только начался. Надеемся, он исправит ситуацию в родной команде. Контракт подписан до конца сезона»
сегодня, 12:56
Епанчинцев об 1:0 с «Амуром»: «Соперник заставлял нарушать правила, но бригада меньшинства здорово сработала. Нашли моментик, забили гол, выстояли в концовке»
сегодня, 12:39
Гендиректор «Лады» об отставке Миронова: «Таков хоккейный бизнес. Причина одна – результат, который не устраивает никого»
6сегодня, 11:57
«Сибирь» выиграла 3 из 4 последних матчей. Красоткин отразил все 33 броска в игре с «Амуром», Сошников забил победный гол
3сегодня, 11:51
Земченок о «Ладе»: «Команда у нас хорошая, игроки мастеровитые. Мы можем попасть в восьмерку сильнейших, все зависит от нас»
сегодня, 10:59
Алексей Марченко о матче с «Салаватом»: «У «Ак Барса» не самый простой отрезок, стремимся сделать все, чтобы порадовать болельщиков. Выйдем играть на победу»
1сегодня, 10:50