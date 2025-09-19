«Спартак» проиграл 4 из 6 матчей сезона. У «Автомобилиста» 4 победы в 6 играх и 3-е место на Востоке

«Спартак» проиграл 4 из 6 матчей текущего Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Алексея Жамнова уступила «Автомобилисту » (4:5 Б) в выездном матче.

Таким образом, у «Спартака » только 2 победы в этом сезоне – над «Сочи» (4:3) и ЦСКА (6:5 Б). Красно-белые занимают 4-е место в таблице Западной конференции с 6 очками.

«Автомобилист» выиграл 4 из 6 матчей сезона. Команда Николая Заварухина – 3-я на Востоке с 8 баллами.