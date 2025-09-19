  • Спортс
Заварухин о 5:4 со «Спартаком»: «Автомобилист» должен агрессивнее играть, говорил ребятам. Нахватались детских удалений, это переломило ход матча»

Николай Заварухин подвел итоги игры со «Спартаком» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Автомобилист» выиграл домашний матч со счетом 5:4 Б. 

– Довольно-таки динамичный матч с обилием голевых моментов – что у наших ворот, что у ворот соперника. Понравилось начало матча, наверное, минут пять, когда мы здорово двигали шайбу, имели моменты, но удаление нас подвело, сбился ритм. Касаемо второго периода, более агрессивно сыграли. Реализовали большинство. Здорово сработала бригада большинства.

Выходя на третий период, я с ребятами переговорил в раздевалке, что должны более агрессивно играть, а нахватались совсем ненужных детских удалений, которые переломили игру. Понравилось, что была такая живая лавка. Наверное, основное, это то, что команда верила до конца, что может победить в этом матче.

Динамика, движение в атаке понравились очень. И самое главное, в это время такое для нас непростое идет становление команды, молодые парни дают эмоции. Здорово, что победили. Отмечу первый гол молодого парня – поздравляю Максима Тарасова!

Семен Кизимов наконец-то сделал работу, которую должен делать. Ну и хороший гол Рида Буше, и конечно же буллит он здорово реализовал, который принес нам победу. Драйв такой, надеюсь, понравился и зрителям. Динамичная игра, рады очень победе.

– Николай Николаевич, что с Мэйсеком?

– Такая вынужденная ротация идет пока. Видите, состав у нас такой. Парни крепнут в это время, молодым даем дорогу.

– Много защитников в лазарете, не планируются ли какие-нибудь подписания в линию обороны?

– Есть план действия, надеюсь он сработает, завтра узнаете. Нам нужен опытный защитник, мы ведем работу в этом направлении. Завтра объявят.

– «Спартак» из четырех попыток большинства использовал три. Что пошло не так?

– Там голы такие были забиты – атака с ходу, неправильно сыграли на добивании после отскока. Ну и мастерство соперников: «Спартак» здорово реализовал шансы. Разберем этот момент завтра на тренировке, и внесем коррективы.

– Много сумбура было на пятаке, нередко соперники прорывались к воротам, не было ли это главной проблемой сегодняшнего матча?

– Все правильно вы говорите. Мы, наверное, в первом периоде проигрывали борьбу на пятаке – вот эти стыки. И из-за этого было преимущество у «Спартака» перед нашими воротами. Вова помог нам в этих моментах, будем работать над этим компонентом. Еще парням объясняли, что нужен хороший контроль клюшки соперника, – сказал главный тренер «Автомобилиста». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Автомобилиста»
