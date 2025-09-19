Чинахов о тренере «Коламбуса»: «Мы общаемся, понимаем друг друга. Хочу показать на льду, на что я способен»

Егор Чинахов высказался о взаимоотношениях с тренером Дином Эвасоном.

Нападающий ранее отмечал , что был бы рад обмену из «Коламбуса»: «Было недопонимание с тренером, хочется поменять место дислокации». «Блю Джекетс» возглавляет Дин Эвасон.

Чинахов ранее прибыл в расположение «Коламбуса». Тренировочный лагерь стартовал 18 сентября.

– Дин рассказал нам, что вы встретились и поговорили. Твое отношение к этой ситуации стало лучше? Чувствуешь ли ты, что здесь у тебя будет шанс стать тем игроком, которым ты хочешь быть?

– Да, конечно. Мы общаемся и понимаем друг друга. Я просто хочу показать на льду, на что я способен, – сказал нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов .

Агент Бабаев о желании Чинахова уйти из «Коламбуса»: «Егору некомфортно с этим тренером, не доверяет. Он начал сезон в 1-м звене, потом оказался в 3-м, а Эвасон ничего не сказал»