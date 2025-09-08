Генменеджер «Коламбуса» о Чинахове: «Если он останется, нам придется убедиться, что все на одной волне. Знаю, что он хочет играть и зарабатывать на уровне НХЛ»

Егор Чинахов прибыл в расположение «Коламбуса».

Ранее российский форвард запросил обмен из клуба. Отмечается, что Чинахов не отменил запрос, но прибыл в конце августа для подготовки к тренировочному лагерю, который стартует 18 сентября.

«Его раннее возвращение – очень хороший знак. Если он останется, нам придется сесть и убедиться, что все на одной волне.

Независимо от клуба, он будет ограниченно свободным агентом. Я знаю, что он хочет остаться в Северной Америке и зарабатывать на уровне НХЛ», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса » Дон Уодделл .

Следующий сезон станет для 24-летнего форварда последним по действующему контракту. Его средняя годовая зарплата (кэпхит) – 2,1 млн долларов.