  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Генменеджер «Коламбуса» о Чинахове: «Если он останется, нам придется убедиться, что все на одной волне. Знаю, что он хочет играть и зарабатывать на уровне НХЛ»
0

Генменеджер «Коламбуса» о Чинахове: «Если он останется, нам придется убедиться, что все на одной волне. Знаю, что он хочет играть и зарабатывать на уровне НХЛ»

Егор Чинахов прибыл в расположение «Коламбуса».

Ранее российский форвард запросил обмен из клуба. Отмечается, что Чинахов не отменил запрос, но прибыл в конце августа для подготовки к тренировочному лагерю, который стартует 18 сентября.

«Его раннее возвращение – очень хороший знак. Если он останется, нам придется сесть и убедиться, что все на одной волне.

Независимо от клуба, он будет ограниченно свободным агентом. Я знаю, что он хочет остаться в Северной Америке и зарабатывать на уровне НХЛ», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл.

Следующий сезон станет для 24-летнего форварда последним по действующему контракту. Его средняя годовая зарплата (кэпхит) – 2,1 млн долларов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
logoНХЛ
logoКоламбус
logoЕгор Чинахов
logoДон Уодделл
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер «Коламбуса» о 8,5 млн долларов в год у Проворова: «Лучший вариант для нас. За 5 лет он пропустил только 3 матча. С ростом потолка Иван идеально впишется в команду на весь срок»
1328 августа, 19:14
Агент Чинахова о возможном обмене игрока из «Коламбуса»: «Процесс идет, мы в диалоге с клубом. Есть договоренность, что вся информация остается внутри»
110 августа, 13:52
Агент Чинахова: «Любая команда НХЛ могла бы назвать Чинни хоккеистом топ-6. Но если Егор не нравится Эвасону, то что он может сделать? Обмен – лучшее решение»
2719 июля, 10:55
Главные новости
Якупов об отдыхе: «В Турцию съездил только на 2 дня – лежать кабачком в шезлонге не мое. На Кубе жутко траванулся, не попал в местный колорит. На хрен просто»
26 минут назад
КХЛ. «Авангард» играет с «Ак Барсом», «Металлург» примет «Салават», «Лада» встретится с «Автомобилистом», «Шанхай» – с «Адмиралом», СКА в гостях у «Торпедо»
8258 минут назадLive
Евгений Свечников о слухах про его нежелание жить в России: «Бред какой-то. В Казани специально некрасиво про меня написали – тогда им было это на руку»
55 минут назад
Луи Робитайл об игре с Овечкиным за «Вашингтон»: «У него был сезон новичка. Я получил его клюшку и джерси – это вершина моей карьеры»
1сегодня, 13:20
Биро о шансах «Эдмонтона» на чемпионство: «Пока есть Макдэвид и Драйзайтль, они всегда претенденты. Скиннер и Пикар – неплохие вратари, но не для Кубка Стэнли»
сегодня, 12:45
Шевченко об отстранении Ливо за пропуск церемонии и деле Мерфи: «Виза Тревора была до 30 апреля – СКА доказал, что он не мог приехать. Виза Джоша была до 31 мая»
сегодня, 12:32
Бердин о возвращении из Канады: «Было важно, чтобы сын родился в России. Сейчас в стране непростое время, важно держаться семьи»
48сегодня, 12:14
Ливо отстранен на 2 игры за пропуск церемонии закрытия сезона-2024/25. Форвард «Трактора» не сыграет со СКА и «Нефтехимиком»
25сегодня, 11:50
Евгений Свечников о жене-американке: «Она в России третий год, ей все по душе. Очень нравятся люди, наш менталитет, еда и баня»
7сегодня, 11:38
Робитайл о России: «Здесь отличная еда, я впечатлен. Жена сказала, что хлеб и выпечка тут даже лучше, чем в Италии»
4сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Хозяева не проиграют этот матч в основное время». Прогноз Артема Серикова на «Торпедо» – СКА
26 минут назад
Дементьев об отстранении Ливо: «Нужен противовес, чтобы интересы хоккеистов были представлены. В НХЛ – это ассоциация игроков»
41 минуту назад
Паркер Фу о целях «Шанхая» на сезон: «Хотим выиграть Кубок Гагарина – выхода в плей-офф недостаточно. У нас нет предела»
сегодня, 13:07
«Сочи» забрал Щетилина из списка отказов «Трактора». Голкипер подписал двусторонний контракт
сегодня, 12:55
Терещенко о шансах «Сочи» на плей-офф: «У Крикунова большой багаж, но нужно усиление и многое другое. Поэтому я сомневаюсь»
сегодня, 12:19
Форвард «Шанхая» Сукезе о КХЛ: «Очень сильная и конкурентная лига, высококлассные хоккеисты. Рад оказаться здесь»
сегодня, 11:27
Каюмов и Кирьянов вернулись к тренировкам с «Локомотивом». Форварды пропускали Кубок Открытия
сегодня, 11:18
Салливан о шансах Фокса попасть на ОИ-2026: «Все зависит от его игры. Он обладатель «Норриса» и способен выйти на элитный уровень»
сегодня, 10:27
Порядин об игре «Спартака»: «Нужно исключить глупые ошибки. Костяк команды остался, надо больше разбирать тактические моменты»
сегодня, 10:15
Гатиятулин о 2-4 в серии с «Динамо»: «Летом провели глобальный анализ. Ошиблись с планом на первые домашние матчи – нужно было не рисковать»
2сегодня, 09:25