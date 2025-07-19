Агент Бабаев о желании Чинахова уйти из «Коламбуса»: «Егору некомфортно с этим тренером, не доверяет. Он начал сезон в 1-м звене, потом оказался в 3-м, а Эвасон ничего не сказал»
Нападающий ранее заявил, что был бы рад обмену из клуба. «Блю Джекетс» возглавляет Дин Эвасон.
«Не думаю, что Егор сможет остаться в «Коламбуса». Я не вижу такого варианта.
При этом Егор чувствует себя комфортно в этом клубе. Ему комфортно в этом городе. Но ему некомфортно с этим тренером. Дело в тренере.
Если вспомните, Чинахов начал сезон в первом звене, играл великолепно. А потом он оказался в третьем, и все. Третье звено. Тренер ему ничего не сказал. Зачем это делать? Нужно объяснить, почему он так поступил.
Я не говорю, как должен работать тренер. Просто говорю, что моему игроку некомфортно с тренером, и он чувствует, что тренер ему не доверяет», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
В прошлом сезоне Егор Чинахов провел 30 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 15 (7+8) очков.