«Баффало» интересуется Чинаховым. Форвард запросил обмен из «Коламбуса»

Егор Чинахов интересен «Баффало».

24-летний нападающий ранее запросил обмен из «Коламбуса ». Агент Шуми Бабаев выразил надежду , что хоккеист начнет новый сезон в другой команде.

Сообщается, что российским хоккеистом интересуется «Баффало ».

В прошлом сезоне Егор Чинахов из-за травмы сыграл лишь 30 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 15 (7+8) очков при полезности «минус 6» и среднем игровом времени 15:43.