«Баффало» интересуется Чинаховым. Форвард запросил обмен из «Коламбуса»
Егор Чинахов интересен «Баффало».
24-летний нападающий ранее запросил обмен из «Коламбуса». Агент Шуми Бабаев выразил надежду, что хоккеист начнет новый сезон в другой команде.
Сообщается, что российским хоккеистом интересуется «Баффало».
В прошлом сезоне Егор Чинахов из-за травмы сыграл лишь 30 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 15 (7+8) очков при полезности «минус 6» и среднем игровом времени 15:43.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Expected Buffalo
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