Грицюк об НХЛ: «Чинахов подсказывал по технике, какие-то моменты по игре. В КХЛ старшеньких нельзя трогать, а там по фигу. Доказывай свое место, и все будет нормально»

Арсений Грицюк рассказал о советах Егора Чинахова об НХЛ.

Нападающий ранее перешел в «Нью-Джерси» из СКА.

– Наверное, в последнее время ты часто интересовался, как устроена жизнь в Америке.

– Да, спрашивал у ребят – Григи, Зайца, Чинаха (Михаила Григоренко , Никиты Зайцева , Егора Чинахова – прим. Спортс”).

Сейчас еще будет попроще с тем, что Женю Дадонова подписали. Все-таки свой человек в команде. В первое время подскажет многие моменты, так как мой английский пока не самого высокого уровня .

– Что подсказывает Чинахов?

– Какие-то моменты по игре. В КХЛ, например, старшеньких нельзя трогать, а в НХЛ по фигу. Доказывай свое место, и все будет нормально.

На льду быстрее нужно принимать решения. Подсказывал мне по технике, движению. На неудобную сторону я, например, не очень хорошо работаю. На тренировках он постоянно мне отдает на неудобную, – сказал нападающий «Нью-Джерси » Арсений Грицюк.