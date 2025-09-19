Вратарь ЦСКА Мартин про 1:5 от «Локомотива»: «Разочарование. Мы все, включая меня, должны были сыграть намного лучше»
Спенсер Мартин высказался про поражение от «Локомотива» (1:5) в FONBET КХЛ.
Канадский вратарь ЦСКА был заменен во втором периоде после четырех пропущенных шайб.
«Сегодня у нас получалась разочаровывающая игра. «Локомотив» показался мне очень хорошей командой.
Меня заменили в середине игры? Если честно, мне не хочется это комментировать. Мы все, включая меня, должны были сыграть намного лучше», – сказал Мартин.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
