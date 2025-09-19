Егор Сурин высказался о победе «Локомотива» над ЦСКА (5:1) в FONBET КХЛ.

Это был первый матч ярославского клуба против бывшего тренера Игоря Никитина, в межсезонье возглавившего армейцев.

– Не скажу, что специально или принципиально настраивались на них, но все равно в голове была какая-то звездочка. Знали, что выйдем более настроенными, по первым сменам это было видно, желания было больше, мы больше хотели выиграть. Надо продолжать в том же духе.

Мы делали то, о чем договаривались перед игрой. Знали, что сегодня будет много борьбы, единоборства у бортов, мы много бросали, хотели забить. Наверное, правильно будет сказать, что сегодня был матч желания - кто больше хотел выиграть, тот и выиграл.

– Насколько «Локомотив» подстроился под требование нового тренерского штаба [Боба Хартли]?

– Сейчас только начало сезона, все равно мы еще какие-то аспекты не успеваем освоить - регулярный чемпионат только начался. Думаю, с играми будем разные нюансы и детали находить, убирать ненужные удаления, например. Нужно еще время. Мы уже подстроились, понимаем, что от нас требуют. Даже когда мы будем «в совершенстве» в этом плане, мы этого не будем говорить, потому что всегда есть, что улучшить в своей игре.

– Вам лично приятно было сегодня забить на глазах у тренера, при котором вы «зашли» во взрослый хоккей? Было особенные чувства?

– Просто забил гол (улыбается). Вам показалось, у меня просто приехали родители сегодня на матч, – сказал 19-летний форвард ярославцев.

