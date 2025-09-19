  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • 19-летний защитник ЦСКА Патрихаев о стычке с Радуловым: «Он нормальный парень из Нижнего Тагила, я из Екатеринбурга. Это часть игры. Нормально, когда такие страсти кипят на льду»
0

19-летний защитник ЦСКА Патрихаев о стычке с Радуловым: «Он нормальный парень из Нижнего Тагила, я из Екатеринбурга. Это часть игры. Нормально, когда такие страсти кипят на льду»

Иван Патрихаев высказался о стычке с Александром Радуловым.

ЦСКА с 19-летним защитником в составе уступил «Локомотиву» (1:5) в матче FONBET КХЛ.

– Горячий получился матч, и поначалу у ЦСКА были неплохие шансы. Что же пошло не так?

– Если честно, то об этом сказать сложно. Надо спокойно проанализировать ошибки и готовиться к следующей игре. Как говорит Игорь Валерьевич Никитин, команда строится шаг за шагом. Это небыстрый процесс. На это нужно время.

– Такие матчи могут стать точкой роста?

– 100%. Мы сплотимся, проанализируем игру и пойдем дальше.

– Что у вас было в конце матча с Александром Радуловым? Вы с ним реально зарубились.

– Знаете, Радулов – нормальный парень из Нижнего Тагила. А я [родился] неподалеку, в Екатеринбурге. Это хоккей, это часть игры. И это нормально, когда такие страсти кипят на льду, – сказал 19-летний защитник ЦСКА. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoИван Патрихаев
logoАлександр Радулов
logoИгорь Никитин
logoКХЛ
logoЦСКА
logoМатч ТВ
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Радулов: «К Никитину испытываю только благодарность. Он дал мне шанс, многое сделал для Ярославля. Построил вместе с руководителями чемпионскую команду»
15 сентября, 10:43
Главные новости
Капитана ЦСКА Нестерова внесли в базу «Миротворца»
7 минут назад
Мессье представил новую альтернативную форму «Рейнджерс», посвященную 100-летию клуба
342 минуты назадФото
Сурин о «Локомотиве» после 5:1 с ЦСКА: «В голове была какая-то звездочка, знали, что выйдем более настроенными. Был матч желания – выиграл тот, кто больше хотел»
1сегодня, 05:40
Разин о Толчинском: «Носит на себе «гору» – нет голов, нет очков, много потерь. Желания много, но пока он до конца не понимает принцип игры «Металлурга»
6сегодня, 04:45
КХЛ. «Сибирь» в гостях у «Амура», «Автомобилист» примет «Спартак», «Ак Барс» против «Салавата», СКА сыграет с минским «Динамо»
15сегодня, 04:20
Дубас о будущем Малкина в «Питтсбурге»: «Перерыв на Олимпиаду – возможность для обсуждения этого вопроса. Ожидаю, что он проведет отличный сезон»
1сегодня, 03:55
Копитар завершит карьеру в НХЛ после сезона-2025/26 – он будет для него 20-м в лиге. У словенца 1278 очков в 1454 матчах в регулярках и 2 Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом»
20сегодня, 03:15
Миронов о серии «Лады» из 4 поражений: «Перелеты поздние, в 4-5 утра. Может, недосып, усталость. Когда 5 часов проводите в аэропорту, плюс 3 часа лететь – ноги не бегут»
7сегодня, 02:40
Овечкин о новом контракте с «Вашингтоном»: «Пока не думаю об этом, времени поговорить достаточно. Станет ли этот сезон последним – не знаю»
13вчера, 21:37
Хартли о противостоянии с Никитиным: «Никогда не готовлюсь к матчам против другого тренера. «Локомотив» играет в очень агрессивный хоккей, судей не обсуждаем»
4вчера, 21:24
Ко всем новостям
Последние новости
Разин об игре «Металлурга» в большинстве: «Развели Пресса и Ткачева – получилось как две скрипки в разных оркестрах. Нашли место и для Барака, у него получается»
32 минуты назад
Сергей Самсонов о Меркулове: «Бостон» ожидает небольшая перестройка, надеюсь, он получит шанс. Желаю ему удачи, в АХЛ были хорошие сезоны»
сегодня, 05:55
Маклюков про гол «Барысу»: «Подключился, ни на что не надеялся. Но Ткачев отдал короткий пас – вообще обалденный. С неудобной бросил, так как уходил от соперника»
сегодня, 05:25
Уильямс про 1:5 от «Локомотива»: «У ЦСКА достаточно навыков, чтобы обыгрывать их. Проблема в том, что у нас много новых игроков, мы еще даже двух месяцев вместе не провели»
сегодня, 05:15
Иванов о 5:1 с ЦСКА: «Хотелось обыграть Никитина. Думаю, у него тоже есть такой пунктик – победить «Локомотив». Мы ему благодарны, он нас многому научил»
1сегодня, 04:58
Светлов о проблемах «Лады»: «Дома команда действует слишком консервативно. Игра на маленькой площадке не терпит академизма, нужно действовать агрессивно и быстро»
сегодня, 04:30
Хайман пропустит начало сезона НХЛ из-за операции на запястье. В «Эдмонтоне» ожидают, что форвард вернется в начале ноября
сегодня, 03:45
Эттинджер о замене в 5-м матче серии с «Эдмонтоном»: «Я посмеюсь над этим, когда «Даллас» выиграет все. Буду вспоминать о том, через что мне пришлось пройти»
1сегодня, 03:30
Форвард ЦСКА Долженков об 1:5 с «Локомотивом»: «Подвели выходы из‑под давления, много удалялись. Каждому из нас нужно работать сильнее»
сегодня, 02:28
Миронов об 1:5: «Торпедо» использовало глупые удаления, которые «Лада» зарабатывает в каждом матче. Соперник был голодный, хотел победы»
сегодня, 02:15