19-летний защитник ЦСКА Патрихаев о стычке с Радуловым: «Он нормальный парень из Нижнего Тагила, я из Екатеринбурга. Это часть игры. Нормально, когда такие страсти кипят на льду»

Иван Патрихаев высказался о стычке с Александром Радуловым.

ЦСКА с 19-летним защитником в составе уступил «Локомотиву » (1:5) в матче FONBET КХЛ.

– Горячий получился матч, и поначалу у ЦСКА были неплохие шансы. Что же пошло не так?

– Если честно, то об этом сказать сложно. Надо спокойно проанализировать ошибки и готовиться к следующей игре. Как говорит Игорь Валерьевич Никитин, команда строится шаг за шагом. Это небыстрый процесс. На это нужно время.

– Такие матчи могут стать точкой роста?

– 100%. Мы сплотимся, проанализируем игру и пойдем дальше.

– Что у вас было в конце матча с Александром Радуловым? Вы с ним реально зарубились.

– Знаете, Радулов – нормальный парень из Нижнего Тагила. А я [родился] неподалеку, в Екатеринбурге. Это хоккей, это часть игры. И это нормально, когда такие страсти кипят на льду, – сказал 19-летний защитник ЦСКА.