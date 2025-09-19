Иванов о 5:1 с ЦСКА: «Хотелось обыграть Никитина. Думаю, у него тоже есть такой пунктик – победить «Локомотив». Мы ему благодарны, он нас многому научил»

Георгий Иванов высказался о победе «Локомотива» над ЦСКА (5:1) в FONBET КХЛ.

– Легко ли играть против своего бывшего тренера, зная детали, требования и стиль Игоря Никитина?

– Игра была непростая. Но мы понимали, что они будут делать, навязывали свою игру, чтобы они под нас подстраивались, а не наоборот.

– Добавляет ли теперь вывеска с ЦСКА дополнительную мотивацию?

– Да, наши пути с тренером разошлись, но это нормально. Мы ему очень благодарны, он нас многому научил. Мы должны пользоваться тем, что он нам дал. Конечно, хотелось обыграть Никитина.

Думаю, у него тоже есть такой пунктик – победить «Локомотив », – сказал форвард, ставший автором одной из шайб ярославцев.

