Иванов о 5:1 с ЦСКА: «Хотелось обыграть Никитина. Думаю, у него тоже есть такой пунктик – победить «Локомотив». Мы ему благодарны, он нас многому научил»
Георгий Иванов высказался о победе «Локомотива» над ЦСКА (5:1) в FONBET КХЛ.
– Легко ли играть против своего бывшего тренера, зная детали, требования и стиль Игоря Никитина?
– Игра была непростая. Но мы понимали, что они будут делать, навязывали свою игру, чтобы они под нас подстраивались, а не наоборот.
– Добавляет ли теперь вывеска с ЦСКА дополнительную мотивацию?
– Да, наши пути с тренером разошлись, но это нормально. Мы ему очень благодарны, он нас многому научил. Мы должны пользоваться тем, что он нам дал. Конечно, хотелось обыграть Никитина.
Думаю, у него тоже есть такой пунктик – победить «Локомотив», – сказал форвард, ставший автором одной из шайб ярославцев.
«Как говорится, ноу комментс». Никитин крупно влетел «Локомотиву» – 1:5
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости