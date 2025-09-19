Уильямс про 1:5 от «Локомотива»: «У ЦСКА достаточно навыков, чтобы обыгрывать их. Проблема в том, что у нас много новых игроков, мы еще даже двух месяцев вместе не провели»

Колби Уильямс высказался о поражении ЦСКА от «Локомотива» (1:5) в FONBET КХЛ.

– После матча со «Спартаком» (5:6 Б) вы сказали, что эта игра станет уроком для вас. Но, к сожалению, от «Локомотива» армейцы снова пропустили пять шайб в основное время. В чем причина такой слабой игры в обороне?

– Прежде всего хочу сказать, что у нас хорошая команда. Наверное, нам надо чуть больше поработать над химией, побольше верить в свои силы. Но это займет какое-то время. Конечно, проигрывать – плохо, но есть и позитивные моменты.

Мы создаем моменты в атаке, но пока у нас не получается быть стабильными. У «Локомотива» серьезная система, мастеровитые игроки. Нельзя давать сопернику столько шансов для взятия ворот. Если они выходят вперед, потом их очень сложно догнать и вернуться в игру.

Будем становиться лучше от игры к игре. Да, «Локо» – чемпионская команда, но они не непобедимые. У нас достаточно навыков, чтобы их обыгрывать. Проблема в том, что у нас много новых игроков, сочетаний, мы еще даже двух месяцев вместе не провели. Уверен, у нас все наладится, и мы сможем взять реванш в чемпионате, – сказал защитник ЦСКА .