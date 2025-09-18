Конрой о том, заинтересован ли «Калгари» в возвращении Дюбе: «На данный момент – нет. Думаю, Дилану нужно начать с чистого листа»
«Калгари» не заинтересован в возвращении Диллона Дюбе.
Об этом сообщил генменеджер «Флэймс» Крэйг Конрой.
Нападающий играл за клуб с 2018 по 2024 год. Дюбе – один из пяти экс-игроков молодежной сборной Канады-2018, признанных невиновными по делу о сексуальном насилии.
Напомним, НХЛ отстранила хоккеистов до 1 декабря. Они смогут подписывать контракты с клубами НХЛ с 15 октября.
Конрой ответил на вопрос о том, заинтересованы ли «Флэймс» в подписании Дюбе.
«На данный момент – нет. Я думаю, Дилану, наверное, нужно начать с чистого листа», – сказал Крэйг Конрой.
Источник: TSN
