  • НХЛ об отстранении Харта, Маклауда, Дюбе, Фута и Форментона: «Считаем, что их поведение требует дисциплинарных мер. Требуем, чтобы в дальнейшем они соблюдали стандарты лиги»
4

НХЛ выступила с заявлением касательно экс-игроков сборной Канады-2018.

Лига подтвердила отстранение хоккеистов до 1 декабря. Они смогут подписывать контракты с клубами НХЛ с 15 октября.

Ранее суд в Канаде признал невиновными экс-игроков молодежной сборной Канады-2018 Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта и Алекса Форментона по делу о сексуальном насилии. Сторона обвинения отказалась от подачи апелляции.

«События, произошедшие после гала-вечера Hockey Canada Foundation в 2018 году в Лондоне, Онтарио, до прибытия этих игроков в НХЛ, были крайне тревожными и неприемлемыми. Лига ожидает высочайшего уровня моральной порядочности от всех, кто связан с игрой. И в данном случае, хотя и было установлено, что поведение игроков не было криминальным, оно, безусловно, не соответствовало этому стандарту.

Узнав об обвинениях в мае 2022 года, лига начала независимое расследование их действий. Это расследование было обширным и включало, среди прочего, опрос каждого игрока команды и нескольких других лиц, которые согласились встретиться с нами, а также изучение сотен документов, видео и текстов. 

Лига приостановила расследование в январе 2024 года, когда прокуратура Лондона, Онтарио, объявила, что Дюбе, Футу, Форментону, Харту и Маклауду будут предъявлены уголовные обвинения. 

После более чем года предварительного следствия уголовное разбирательство началось в апреле 2025 года и длилось около двух месяцев, завершившись 13 июня 2025 года. Вердикты о признании каждого из игроков невиновным были оглашены в подробном заключении судьи Верховного суда Марии Каррочча 24 июля 2025 года. 

Опираясь как на собственное расследование, так и на выводы, сделанные судьей Каррочча в ее заключении, а также на оправдательный приговор игрокам, лига пришла к выводу, что рассматриваемое поведение категорически не соответствует стандартам и ценностям, которых ожидают и требуют лига и ее клубы. Лига столкнулась с необходимостью решить, как лучше отреагировать на все произошедшее – поведение игроков, уголовное преследование и оправдание.

Каждый из игроков, основываясь на личных встречах с представителями лиги после вынесения вердиктов, выразил сожаление и раскаяние в своих действиях. Тем не менее мы считаем, что их поведение требует принятия формальных дисциплинарных мер со стороны лиги.

Учитывая их поведение, мы оценили оправдание игроков в суде и время, проведенное вне игры. Принимая во внимание, что хоккеисты не играли в НХЛ в течение 20 месяцев, включая время с момента их оправдания в июле, мы определили, что они будут иметь право подписать контракт в НХЛ не ранее 15 октября 2025 года и иметь право играть в матчах НХЛ не ранее 1 декабря 2025 года, в результате чего их общее время вне лиги достигнет почти двух лет.  

Лига ожидает и требует, чтобы в дальнейшем каждый из игроков соблюдал стандарты, предъявляемые к игрокам НХЛ, как на льду, так и за его пределами», – говорится в заявлении.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
