НХЛ отстранила Харта, Маклауда, Дюбе, Фута и Форментона до 1 декабря. Они смогут подписывать контракты в лиге с 15 октября (Sportsnet)

НХЛ отстранила экс-игроков сборной Канады-2018 до 1 декабря.

Как сообщает Sportsnet, НХЛ и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) договорились, что пятеро игроков, оправданных по делу о сексуальном насилии, будут отстранены от участия в соревнованиях до 1 декабря.

При этом у них будет возможность подписать контракты с клубами НХЛ уже с 15 октября.

По данным источников издания, частью соглашения является отказ игроков от права подать апелляцию на это решение.

Напомним, суд в Канаде признал невиновными экс-игроков молодежной сборной Канады-2018 Майкла Маклауда, Диллона Дюбе , Кэла Фута , Картера Харта и Алекса Форментона по делу о сексуальном насилии. Сторона обвинения отказалась от подачи апелляции.

После вынесения приговора НХЛ заявила , что оправдание игроков судом не означает, что хоккеисты автоматически могут вернуться в лигу. Отмечалось, что в ходе судебного разбирательства были представлены факты , которые не лучшим образом характеризовали поведение игроков, хотя и не явились достаточным доказательством для их осуждения.