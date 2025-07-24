Суд признал невиновными Маклауда, Дюбе, Фута, Харта и Форментона по делу о сексуальном насилии хоккеистов молодежной сборной Канады-2018

Суд признал игроков сборной Канады-2018 невиновными в сексуальном насилии.

Судья Верховного суда провинции Онтарио Мария Каррочча в четверг огласила решение по делу пятерых хоккеистов молодежной сборной Канады-2018, обвиняемых в сексуальном насилии над женщиной, которую называют Э. М. в судебных документах из-за запрета на разглашение ее личности.

Майкл Маклауд , Диллон Дюбе , Кэл Фут, Картер Харт и Алекс Форментон ранее не признали себя виновными.

Суд признал всех игроков невиновными в сексуальном насилии.

«Обвиняемые свободны», – заявила судья Каррочча.

У стороны обвинения есть 30 дней на подачу апелляции.

Напомним, в ходе заседания судья Каррочча не сочла показания заявительницы «достоверными и заслуживающими доверия». Она указала на то, что истица ссылается на предположения вместо фактов и не упоминала о пережитом «ужасе» в полицейских допросах.