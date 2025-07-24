Суд признал невиновными Маклауда, Дюбе, Фута, Харта и Форментона по делу о сексуальном насилии хоккеистов молодежной сборной Канады-2018
Судья Верховного суда провинции Онтарио Мария Каррочча в четверг огласила решение по делу пятерых хоккеистов молодежной сборной Канады-2018, обвиняемых в сексуальном насилии над женщиной, которую называют Э. М. в судебных документах из-за запрета на разглашение ее личности.
Майкл Маклауд, Диллон Дюбе, Кэл Фут, Картер Харт и Алекс Форментон ранее не признали себя виновными.
Суд признал всех игроков невиновными в сексуальном насилии.
«Обвиняемые свободны», – заявила судья Каррочча.
У стороны обвинения есть 30 дней на подачу апелляции.
Напомним, в ходе заседания судья Каррочча не сочла показания заявительницы «достоверными и заслуживающими доверия». Она указала на то, что истица ссылается на предположения вместо фактов и не упоминала о пережитом «ужасе» в полицейских допросах.