Власти не будут оспаривать оправдание хоккеистов молодежной сборной Канады-2018 по делу о сексуальном насилии

Власти не будут оспаривать оправдание игроков сборной Канады-2018.

Об этом сообщил адвокат Дэниэл Браун, представляющий интересы Алекса Форментона .

В июле Верховный суд провинции Онтарио признал невиновными Форментона, Майкла Маклауда , Диллона Дюбе , Кэла Фута , Картера Харта по делу о сексуальном насилии. Сторона обвинения получила 30 дней на подачу апелляции.

Хоккеисты, выступавшие за молодежную сборную Канады в 2018 году, обвинялись в сексуальном насилии над женщиной, которую называют Э. М. в судебных документах из-за запрета на разглашение ее личности. Сами они виновными себя не признавали.

Напомним, в ходе заседания судья Каррочча не сочла показания заявительницы «достоверными и заслуживающими доверия». Она указала на то, что истица ссылается на предположения вместо фактов и не упоминала о пережитом «ужасе» в полицейских допросах.

После вынесения вердикта НХЛ заявила , что не допустит игроков к выступлениям в лиге, пока не проанализирует решение суда.