Фетисов о 40-летии Овечкина: «Пожелал ему выиграть Кубок Стэнли в этом сезоне. Он этого очень хочет»

Вячеслав Фетисов пожелал Александру Овечкину выиграть Кубок Стэнли в этом сезоне.

17 сентября капитану «Вашингтона » исполнилось 40 лет.

«Я уже поздравил Сашу с 40-летием. Я пожелал ему в этом возрасте получать удовольствие от игры, которая сделала его знаменитым, и выиграть Кубок Стэнли в этом сезоне. Он этого очень хочет», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

