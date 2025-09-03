Фетисов о новом сезоне: «Желаю Овечкину получать удовольствие от игры. Слишком много напряжения было в прошлом чемпионате. И выиграть Кубок Стэнли»

Вячеслав Фетисов пожелал Александру Овечкину выиграть Кубок Стэнли-2026.

«Желаю Саше получать удовольствие от игры. Слишком много напряжения было в прошлом сезоне.

И попробовать добраться до абсолютного рекорда – по голам в регулярном чемпионате и плей-офф. А также выиграть Кубок Стэнли », – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона » Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф). В активе Гретцки 1016 шайб с учетом плей-офф, это рекорд лиги.