Овечкину исполнилось 40 лет. «Динамо» поздравило воспитанника клуба

Александру Овечкину исполнилось 40 лет.

Капитан «Вашингтона» отмечает день рождения 17 сентября.

По ходу карьеры российский нападающий провел за «Кэпиталс» 1491 матч и набрал 1623 (897+726) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. В плей-офф на счету Овечкина 147 (77+70) результативных действий за 161 игру.

Он девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ («Морис Ришар Трофи»), трижды брал приз самому ценному игроку регулярки («Харт Трофи»), стал MVP плей-офф в 2018-м («Конн Смайт Трофи»), а также завоевал множество других личных и командных наград.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо», за которое сыграл 204 матча в чемпионатах России и FONBET чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.

«Юбилей Александра Овечкина! Величайшему хоккеисту XXI века исполняется 40 лет!

Трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, лучший снайпер в истории НХЛ, двукратный чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо».

Поздравляем нашего легендарного воспитанника с юбилеем!» – сказано в сообщении «Динамо».

Стяг с фото Овечкина и числом 895 подняли под своды арены «Динамо». Капитану «Вашингтона» подарили золотую клюшку

