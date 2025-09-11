Фетисов о слухах про доход Овечкина в 3,3 млрд рублей за лето: «Приятно, что в России отреагировали на этот фантастический успех. Другим ребятам есть к чему стремиться»

Вячеслав Фетисов оценил слухи о заработке Александра Овечкина в межсезонье.

Ранее появилась информация , что капитан «Вашингтона » мог получить более 3,3 млрд рублей, заключив до десяти рекламных контрактов с несколькими российскими компаниями.

«Чтобы заработать большие деньги в России, надо хорошо играть в Северной Америке, как я понимаю. Здесь все взаимосвязано.

Приятно, что в нашей стране отреагировали на этот фантастический успех. И другим ребятам есть к чему стремиться», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

