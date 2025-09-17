Фетисов о том, когда пройдет матч Россия – США: «Смотря с какими американцами. Если говорить о топовых игроках, то нескоро – в НХЛ свой календарь»

Вячеслав Фетисов оценил вероятность проведения матча между Россией и США.

Ранее вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил , что Россия готова отправить США приглашение на Кубок Первого канала.

«Смотря какие американцы. Американцев много, они и у нас играют.

Если говорить о топовых игроках, то нескоро. Люди из НХЛ – это бизнес-структуры, у них свой календарь», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Каменский о матче России с США: «Можем обыграть американцев, у нас много хоккеистов на ведущих ролях в НХЛ. Будем надеяться, что матч состоится»